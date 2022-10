Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch - Ehering gestohlen

Brüggen (ots)

Unbekannte erbeuteten bei einem Einbruch in Brüggen einen Ehering.

Die Unbekannten hebelten am Freitag, den 07.10.2022 zwischen 18:30 und 22:45 h eine rückwärtig gelegene Türe eines Einfamilienhauses am Kiefernweg auf. Bisher ist nur bekannt, dass sie einen weißgoldenen Ehering stahlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 - 3770 erbeten./mikö (958)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell