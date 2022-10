POL-VIE: Pedelec-Fahrer stürzt - leicht verletzt

Kempen-St. Hubert (ots) - Gegen 2 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Pkw in St. Hubert komplett ausgebrannt. Feuerwehr und Polizei waren zu einem Parkplatz an der Aldekerker Straße gerufen worden, wo das Auto geparkt gestanden hatte. Trotz schneller Löscharbeiten wurde das Fahrzeug zerstört. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein könnte. Die ...

