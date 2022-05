Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Firmenwagen im Visier

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter griffen in der Zeit von Samstagabend, 20:45 Uhr, bis Sonntagmorgen, 09:00 Uhr, ein Firmenwagen, der zum Transport von Medikamenten und Apothekenwaren genutzt wird, an. Dieser war zur Tatzeit in der Thomas-Müntzer-Straße in Hildburghausen vor der betreffenden Firma abgestellt. Die Diebe entwendeten eine Kiste mit einer Vielzahl von Schlüsseln und einen Medikamentenscanner. Die entwendete Kiste wurde nachfolgend ohne Inhalt auf dem Firmengelände aufgefunden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) in Verbidnung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell