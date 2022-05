LPI-SHL: Rasenmäher gestohlen

Bad Salzungen (ots) - Sonntagmittag beabsichtigte ein augenscheinlich alkoholisierter 17-Jährige an der Bahnhofstraße in Bad Salzungen in einen Bus einzusteigen. Der 45-jährige Busfahrer untersagte dem jungen Mann die Mitnahme, was zu einer handfesten Auseinandersetzung der beiden Männer führte. Offensichtlich rasend vor Wut schlug der alkoholisierte Jugendliche den Busfahrer ins Gesicht, warf Münzen gegen den Bus und spuckte mehrfach gegen die Eingangstür des Busses. ...

