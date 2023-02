POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verkehrssicherheitsarbeit - 17 Fahrerinnen und Fahrer angezeigt

Freiburg (ots) - Auf dem Weg in einen Einkaufsmarkt in der Meinrad-Thoma-Straße wurde am Samstag, 18.02.2023, gegen 11.30 Uhr, eine 84 Jahre alte Frau vor dem Geschäft von einer Jugendgruppe angesprochen. Sie sollte sich eine der hingehaltenen Schokoladentafeln aussuchen. Als sie anschließend in den Einkaufsmarkt ging, bemerkte sie an der Kasse, dass ihre Geldbörse ...

mehr