Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning - Einbruch in Einfamilienhaus in der Eiderstedter Straße, Polizei sucht Zeugen

Tönning (ots)

Am Freitag (06.01.23), im Zeitraum von 01.30 Uhr bis 04.00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Eiderstedter Straße in Tönning eingebrochen. Unbekannte Täter gelangten in das Haus, indem sie ein auf Kipp stehendes Fenster gewaltsam aufdrückten. Danach durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entkamen unerkannt mit einem Portemonaie und Bargeld. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen dieses Einbruchs aufgenommen und fragt: Wer hat Fahrzeuge oder Personen in Tönning beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten?Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

