Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Geldbeutel aus Tasche im Einkaufswagen entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Auf dem Weg in einen Einkaufsmarkt in der Meinrad-Thoma-Straße wurde am Samstag, 18.02.2023, gegen 11.30 Uhr, eine 84 Jahre alte Frau vor dem Geschäft von einer Jugendgruppe angesprochen. Sie sollte sich eine der hingehaltenen Schokoladentafeln aussuchen. Als sie anschließend in den Einkaufsmarkt ging, bemerkte sie an der Kasse, dass ihre Geldbörse fehlte. Diese hatte sie zuvor in ihrem Einkaufswagen in der kleinen Ablage vor sich. Der Reißverschluss stand noch etwas offen und es wird vermutet, dass die Jugendgruppe mit dem Verschwinden der Geldbörse in Verbindung steht. Neben zwei Bankkarten befand sich unter anderem ein kleiner Bargeldbetrag darin. Unmittelbar nach verschwinden des Geldbeutels wurden mit beiden Bankkarten Bargeld abgehoben. Die Gruppe Jugendlicher soll zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen sein. Angesprochen wurde die 84-Jährige von einem blonden, jungen Mann. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, welcher die Jugendgruppe aufgefallen ist, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

