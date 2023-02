Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots)

Am heutigen Mittag gegen 11:56 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Tel-Aviv-Yafo-Allee an der Kreuzung zur Adelheid-Steinmann-Straße.

Ein PKW-Fahrer beschleunigte über die Gelblicht anzeigende Ampelanlage und fuhr auf das vor ihm langsamer fahrende Fahrzeug auf. Dabei wurde dieses wiederum nach vorne geschoben, was dazu führte, dass ein weiteres Fahrzeug auf das nächste aufgeschoben wurde.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort und konnten die, nach jetzigem Kenntnisstand, insgesamt vier leicht verletzten Personen versorgen. Eine der Personen wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Tel-Aviv-Yafo-Allee in Richtung Norden musste bis auf Höhe zur Ausfahrt der B31a zeitweise gesperrt werden. Infolge dessen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

