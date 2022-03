Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt verbotene Substanzen sicher

Aachen - Scherpenseel - Heinsberg (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend in Scherpenseel/Kreis Heinsberg eine größere Menge an verbotenen Substanzen (potenzsteigender Mittel) aus dem Verkehr gezogen.

Ein 46-jähriger Deutscher hatte die Substanzen aus den Niederlanden mit seinem Fahrzeug eingeschmuggelt. In Scherpenseel fiel er einer Streife zur Abendzeit auf und wurde kontrolliert. Bei der Nachschau im Fahrzeug sind über 140 Tabletten und 4 Verpackungen potenzsteigender Mittel aufgefunden und sichergestellt worden. In Deutschland ist die Einfuhr von potenzsteigender Mittel dieser Art verboten. Gegen den 46-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz erstattet. Das Zollfahndungsamt in Essen wurde zuständigkeitshalber über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die sichergestellten Tabletten und Verpackungen werden in Kürze der Zollfahndung übergeben. Von hier werden die weiteren Ermittlungen geführt.

