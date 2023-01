POL-PDLD: Glück im Unglück

Germersheim (ots) - Einen Schaden von etwa 600 Euro verursachten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 05.01.2023, 16:30 Uhr und 06.01.2023, 07:30 Uhr, nachdem sie an einem auf dem Aldi-Parkplatz abgestellten LKW etwa 300 Liter Diesel abzogen. Dies geschah vermutlich mittels eines Schlauchs. Nach erfolgter Spurensicherung am Fahrzeug erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: ...

