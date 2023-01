POL-PDLD: Diebstahl von Kraftstoffen

Wörth am Rhein (ots) - Am Freitag, 06.01.2022 kam es im Verlauf des Vormittags in der Gartenstraße in Maximiliansau zu einem Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte beim Vorbeifahren oder beim Ein/Ausparken den Kotflügel eines in der Gartenstraße abgestellten PKW und verursachte hierbei einen Schaden von ca. 2000 EUR. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sei bei dem ...

mehr