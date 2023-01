Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Wörth am Rhein (ots)

Am Freitag, 06.01.2022 kam es im Verlauf des Vormittags in der Gartenstraße in Maximiliansau zu einem Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte beim Vorbeifahren oder beim Ein/Ausparken den Kotflügel eines in der Gartenstraße abgestellten PKW und verursachte hierbei einen Schaden von ca. 2000 EUR. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sei bei dem Verursacher um ein Lieferfahrzeug handeln. Zeugenhinweise in der Angelegenheit werden gerne von der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen.

