POL-PDLU: Fahrraddiebstahl verhindert - Zeugen gesucht

Altrip (ots) - Unbekannte versuchten am 12.08.2022 zwischen 2:00 und 16:00 Uhr in ein Gastronomiebetrieb in der Ludwigstraße in Altrip einzudringen. Den Tätern gelang es zwar nicht Zutritt zur Gaststätte zu erlangen, dennoch entstand an der angegangenen Tür ein Sachschaden von etwa 500EUR. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt an 06235 ...

