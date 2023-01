Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Nach Unfall Führerschein einbehalten

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Domstiftstraße zu einem Verkehrsunfall wobei der Verursacher zunächst flüchtete, letztlich aber gestellt wurde. Eine Hyundai-Fahrerin musste an einer Engstelle auf Höhe der Kreuzung Karlstraße, anhalten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Nachdem dies geschehen war, fuhr plötzlich ein 44-Jähriger mit seinem Transporter und hoher Geschwindigkeit an den beiden Wartenden vorbei. Dabei streifte er den vorderen Kotflügel der Hyundai-Fahrerin, fuhr aber weiter. Die 36-Jährige und ein Zeuge folgten dem Unfallverursacher anschließend bis in die Sonnenstraße, wo der Mann anhielt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen, stellten diese erhebliche Alkoholgeruch ausgehend vom 44-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,1 Promille. Der Unfallverursacher musste die Beamten daraufhin zur Dienststelle für eine Blutentnahme begleiten, wobei sich Hinweise ergaben, dass er zudem unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Dorgenvortest bestätigte auch diesen Verdacht: Der Test schlug gleich dreimal an, sodass eine weitere Blutentnahme fällig wurde. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde einbehalten.

