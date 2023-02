Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Umparkversuch mit Folgen - Sattelzugfahrer mutmaßlich alkoholisiert

Ein mutmaßlich alkoholisierter Sattelzugfahrer hat am Samstagabend, 25.02.2023, in Waldshut-Tiengen einen größeren Sachschaden verursacht. Der 41-jährige Mann hatte seinen Sattelzug zunächst auf dem Fahrstreifen im Vorstauraum des Zollhofes abgestellt und dann alkoholische Getränke konsumiert. Gegen 21:00 Uhr fasste er den Entschluss, seinen Lkw richtig zu parken und drehte auf dem Areal ein paar Runden auf der Suche nach einer freien Parkfläche. Dabei touchierte er einen abgestellten Lkw. Der entstandene Sachschaden an beiden Gespannen dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Eine Alkoholüberprüfung bei dem Sattelzugfahrer ergab knapp zwei Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, sein Führerschein beschlagnahmt.

