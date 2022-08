POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 22. August, 19.20 Uhr, und Dienstag, 23. August, 18.20 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike aus einem Mehrfamilienhaus an der Bachstraße gestohlen. Wie der Täter in das Mehrfamilienhaus gelangte ist derzeit noch unklar. Vom Hausflur begab er sich in den Keller, wo er einen der Verschläge gewaltsam aufbrach. Das darin befindliche E-Bike - ...

