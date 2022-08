Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Bike bei Kellereinbruch gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 22. August, 19.20 Uhr, und Dienstag, 23. August, 18.20 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike aus einem Mehrfamilienhaus an der Bachstraße gestohlen.

Wie der Täter in das Mehrfamilienhaus gelangte ist derzeit noch unklar. Vom Hausflur begab er sich in den Keller, wo er einen der Verschläge gewaltsam aufbrach. Das darin befindliche E-Bike - zusätzlich noch mit einem Schloss gesichert - stahl er, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete.

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Zehn-Gang-Rad des Herstellers "KTM", Modell E-MTB mit Shimano-Bremsen ("Deore").

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und / oder ein entsprechendes Bike zum Kauf angeboten bekommen, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.

