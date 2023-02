Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Burkheim - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Burkheim - Am Freitag 24.02.2023 kam es gegen 13:40 auf der L 104 Höhe Einmündung Jägerhof zu einem Auffahrunfall in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine Pkw-Lenkerin wollte von Breisach kommend nach links in Richtung Jägerhof abbiegen, musste aber wegen des Gegenverkehrs verkehrsbedingt warten. Eine nachfolgende Pkw-Lenkerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das wartende Auto auf. Zur Versorgung der Verletzten wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber zugeführt. Ein Kleinkind das im Kindersitz auf der Rückbank des vorderen Fahrzeuges saß blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber wie beide Fahrerinnen auch, zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch einen Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von jeweils ca. zehntausend Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die L 104 kurzzeitig voll gesperrt werden. Die auffahrende Fahrzeugführerin wird bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen fahrlässiger Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

