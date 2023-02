POL-NOM: E-Scooter unter Drogeneinfluss gefahren

Uslar (ots) - Uslar (ke) Wiesenstraße, 10.02.2023, 16:30 Uhr Bisher unbekannte Täter entwendeten, in einem Uslarer Einkaufsmarkt, das Portemonnaie samt Bankkarte, Personalausweis und Bahncard eines 58-jährigen aus Bodenfelde. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Uslar Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 ...

mehr