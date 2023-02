POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Uslar (ke) Leipziger Straße, 13.02.2023, 17:10 Uhr Eine 86-jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit Ihrem PKW die Leipziger Straße und stieß an einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW eines Vertriebsmitarbeiters aus Hamburg. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

