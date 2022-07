Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham geht glimpflich aus

Delmenhorst (ots)

Lediglich Sachschaden entstand am Donnerstag, 28. Juli 2022, gegen 05:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham.

Zur Unfallzeit befuhr ein 21-jähriger Braker mit einem Mazda die B212 in Richtung Nordenham. Zwischen Havendorf und Hoffe überholte er einen vorausfahrenden Lkw und übersah einen 27-jährigen Nordenhamer, der die B212 mit einem Renault in Richtung Brake befuhr. Der 27-Jährige musste bremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall in einem Graben lösten die Airbags aus. Es entstanden erhebliche Schäden an der Fahrzeugfront, die als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft wurden. Aufgrund des Fahrzeugalters betrug dieser ungefähr 1.000 Euro.

Der 27-Jährige konnte seinen Pkw unverletzt verlassen.

