POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Korrektur zu Gemeldeter Dachstuhlbrand in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 27. Juli 2022, um 17:40 Uhr, ereignete sich in der Gemeinde Jade ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein 71-jähriger Mann aus Hessen befuhr mit einem VW die Bäderstraße in Richtung Diekmannshausen. Er befand sich in einer Fahrzeugschlange, die sich hinter einem Traktor gebildet hatte und ...

mehr