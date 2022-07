POL-PDTR: Feldbrand mit hohem Schaden

Vierherrenborn (ots) - Am Sonntag, 03.07.2022 ereignete sich gegen 18:10 Uhr auf der B407 zwischen Vierherrenborn und Zerf ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Traktor. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der 50-jährige Motorradfahrer aus der Stadt Trier die B407 von Zerf kommend in Fahrtrichtung Vierherrenborn. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem ...

