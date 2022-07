Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgung eines Motorrollers durch das Stadtgebiet Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Sonntag, dem 03.07.2022, kam es gegen 22:00 Uhr, zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Motorroller. Der Fahrzeugführer des Motorrollers flüchtete über Feldwege der Gemarkung Hermeskeil sowie durch das Stadtgebiet, einschließlich der Fußgängerzone. Das Fahrzeug konnte letztendlich in der Schulstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Aufgrund diverser verkehrsgefährdender Situationen, werden Zeugen gebeten, sich unter der 06503-9151-0 mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

