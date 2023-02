Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Unfall in Kufferath

Düren (ots)

Kurz nach 18:00 Uhr meldeten Zeugen den Unfall bei der Polizei. Ein 61-Jähriger aus Hürtgenwald war auf der K29 in Richtung K27 unterwegs. Aus der Straße "Bleiberg" sei dann plötzlich ein 37-Jähriger aus Lendersdorf ungebremst auf die rechte Seite seines Wagens zugefahren. Der 37-Jährige versuchte noch zu bremsen, dennoch kam es zur Kollision. Der Pkw des Mannes aus Hürtgenwald wurde dabei von der Straße geschleudert und landete im Graben auf der Seite. Er wurde leicht verletzt. Der 37-jährige Lendersdorfer wurde schwer verletzt und durch einen Rtw in ein Klinikum verbracht. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell