Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus über die Weihnachtsfeiertage

Paderborn-Elsen (ots)

(ah)Montag, 26.12.22, 10:11 Uhr, 33106 Paderborn, Karl-Arnold-Straße, Einbruch in Einfamilienhaus, Die Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter am Wochenende, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein Fenster an der Gebäuderückseite wurde eingeschlagen. Das gesamte Haus wurde durchwühlt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 05251-3060 zu melden.

