Polizei Paderborn

POL-PB: Freitag, den 23.12.2022, 16:37 Uhr, Alleinunfall mit einer schwerverletzten Person

Lichtenau-Kleinenberg, Hauptstraße (ots)

(AM) Zur Unfallzeit befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem PKW Ford Fiesta die Hauptstraße in Richtung Warburg. In Höhe der Unfallörtlichkeit kam der Ford-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Durch den Verkehrsunfall wurde der Mann schwerverletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war die Hauptstraße in Kleinenberg komplett gesperrt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf ca. 10.000 EUR.

