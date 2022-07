POL-EL: Schapen - 63-Jährige mit Rennrad gestürzt und schwer verletzt

Emsbüren (ots) - Gestern gegen 4.30 Uhr kam es in Emsbüren in der Straße Kespelweg zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines Seat Mii fuhr auf der Straße Kespelweg von der Straße Napoleondamm kommend in Richtung Ems / Slipanlage. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Die Feuerwehr Emsbüren war mit vier Fahrzeugen ...

mehr