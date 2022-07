Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Emsbüren (ots)

Gestern gegen 4.30 Uhr kam es in Emsbüren in der Straße Kespelweg zu einem Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines Seat Mii fuhr auf der Straße Kespelweg von der Straße Napoleondamm kommend in Richtung Ems / Slipanlage. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Die Feuerwehr Emsbüren war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Der 18-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell