POL-DN: Drei Autos beschädigt - Fahndung erfolgreich

Nörvenich (ots) - Am Donnerstagmittag zog sich der Senior aus Köln schwere Verletzungen zu, als er im Kreisverkehr in Pingsheim mit einem Pkw kollidierte. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr, als ein 66 Jahre alter Autofahrer aus Erftstadt mit seinem Fahrzeug von der Landesstraße 263 aus kommend in den Kreisverkehr in Höhe der Ortslage Pingsheim einfuhr. Dabei missachtete er nach ersten Ermittlungen den Vorrang ...

