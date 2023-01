Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Graffitischmierereien am Freizeitbad Bargteheide

Ratzeburg (ots)

Bargteheide

Am Montag (09.01.2023), zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr wurden in Bargteheide durch unbekannte Graffiti-Sprüher verschiedene "Tags" an die Außenwände des Freizeitbades in der Straße "Am Volkspark" angebracht.

Als Schriftzug wurde großflächig "KAPS KLAZT SIRO" mit blauer Spühfarbe an die Außenwand im Eingangsbereich gesprüht. Einzelne Tags wie "KLAUT" und "KAPS" finden sich ebenfalls an weiteren Außenwänden stehend wieder. Der entstandene Sachschaden dürfte bei ca. 800 Euro liegen.

Die Polizeistation in Bargteheide hat die Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung aufgenommen und hofft auf Zeugen oder Hinweisgeber unter der Telefonnummer 04532/7071-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell