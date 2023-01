POL-RZ: Fahndung nach gestohlenem Hyundai Kona

Ratzeburg (ots) - 11. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 10.01.2023 - Ahrensburg Gestern (10.01.2023) kam es in der Zeit von 08.00 Uhr bis 23.40 Uhr in der Straße "Nordstrandring" in Ahrensburg zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Unbekannten in die Wohnung. Anschließend durchsuchten sie die verschiedenen Räumlichkeiten nach Wertsachen. ...

