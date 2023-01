Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen nach Einbruch

Ratzeburg (ots)

11. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 10.01.2023 - Ahrensburg

Gestern (10.01.2023) kam es in der Zeit von 08.00 Uhr bis 23.40 Uhr in der Straße "Nordstrandring" in Ahrensburg zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Unbekannten in die Wohnung. Anschließend durchsuchten sie die verschiedenen Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Angaben zu möglichen Stehlgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer im betreffenden Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen beobachtet hat, melde sich unter der Telefonnummer 04102/809-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell