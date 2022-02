Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Bad Liebenstein (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:45 Uhr, zwei Batterien eines in der Hermann-von-Stein-Straße in Bad Liebenstein abgestellten Lkw Iveco. Es handelte sich hierbei um Batterien zum Starten des Fahrzeugs. Auch die Abdeckung der Batterien ließen die Diebe mitgehen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 400 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen beim angezeigten Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Salzunger Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

