Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Bad Salzungen (ots)

Eine 54-Jährige befuhr Mittwochmittag die Bundesstraße 62 von Langenfeld in Richtung Immelborn. An einer Ampelkreuzung in der Wildbrechtrodaer Straße in Bad Salzungen musste sie verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte die hinter ihr fahrende 56-jährige Ford-Fahrerin zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die aufnehmenden Beamten sprachen der Dame aufgrund ihrer Unachtsamkeit eine Barverwarnung aus.

