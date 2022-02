Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Brandstifter auf frischer Tat geschnappt

Suhl (ots)

Der lange Atem und die intensiven Ermittlungen der Beamten der Arbeitsgruppe (AG) "Aue" der Suhler Kriminalpolizei haben sich am Mittwochmorgen ausgezahlt. Polizisten der AG stellten einen 20-jährigen Mann im Bereich des Marktplatzes fest, als dieser gerade im Begriff war, einen Müllcontainer anzuzünden. Die Handschellen klickten und der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er ist dringend tatverdächtig, auch die zurückliegenden Brände auf dem Marktplatz und in den Wohnblocks in der Würzburger Straße in Suhl gelegt zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden Beweismittel aufgefunden, die den Tatverdacht erhärteten. Nach der Vernehmung durch die Kriminalpolizisten folgte für den 20-Jährigen aufgrund der akuten Gefährdung anderer die Zwangseinweisung in das psychiatrische Fachkrankenhaus nach Hildburghausen. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund liegt nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht vor, wird aber weiterhin geprüft. Die Ermittlungen und auch die Maßnahmen der Arbeitsgruppe der Kriminalpolizei werden fortgeführt.

