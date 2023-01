POL-RZ: Fußgängerin wird von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt

Ratzeburg (ots) - 09. Januar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.01.2023 - Schwarzenbek Am vergangenen Samstag (07.01.2023) sprang in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße in Schwarzenbek ein Rauchmelder an. Ein 42-jähriger Bewohner schlief mit einer brennenden Zigarette ein, wodurch an seine Bettdecke ein Schwellbrand entstand. Der ...

