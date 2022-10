Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Polizei fahndet nach dreistem Trickdieb - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet aktuell nach einem dreisten Trickdieb, der am Dienstagmittag (25.10.2022) ein Seniorenehepaar in der Bonner Nordstadt bestohlen hat.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte der Tatverdächtige einen 90-Jährigen und seine 91-Jährige Ehefrau gegen 12:00 Uhr auf der Straße angesprochen. Er suggerierte dem Ehepaar, dass man sich von früher kenne und erschlich sich so das Vertrauen der Senioren. Der Mann führte eine große Reisetasche mit sich und er gab an, dem 90-Jährigen gerne eine darin befindliche Jacke verkaufen zu wollen, da er Geld für seine Heimreise nach Italien brauche. Der Verdächtige begleitete das Ehepaar in ihre Wohnung in der Wohnanlage Blumenhof. Dort angekommen, soll dann aber kein Verkauf zustande gekommen sein. Der 90-Jährige wollte dem Unbekannten aber helfen und ihm eine kleinen Geldbetrag übergeben. Dazu ging er in das Schlafzimmer der Wohnung und bemerkte nicht, dass der Mann ihm gefolgt war. Er griff dann über die Schulter des Seniors und entwendete aus einer Geldkassette mehrere tausend Euro Bargeld. Auf seiner Flucht aus der Wohnung bekam der 90-Jährige den Dieb noch an den Armen zu fassen. Dieser konnte sich jedoch losreißen und flüchtete letztlich unerkannt.

Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Unbekannten, zu dem folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

- Etwa 45-55 Jahre alt - etwa 175 cm groß - kurze, schwarze Haare, führte große Reisetasche mit sich

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem räuberischen Diebstahl aufgenommen. Mögliche Zeugen, die den Mann im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 zu melden.

