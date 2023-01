Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Büroräume einer Klempnerei - Zeugen gesucht!

Ratzeburg (ots)

11. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 09./10.01.2023 - Ahrensburg

In der Nacht von Montag (09.01.2023) auf Dienstag (10.01.2023) kam es zu einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Klempnerei in der Lübecker Straße in Ahrensburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte zunächst Zutritt zum umzäunten Firmenaußengelände und drangen dann über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Geschäftsräumlichkeiten ein.

Entwendet wurden ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag und eine noch nicht bekannte Anzahl an Werkzeugen.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Klempnerei während der Tatnacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell