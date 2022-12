Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Auto - 46-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Krefelder Straße/ Zeppelinstraße ist es am Donnerstag, 15. Dezember, um 19.37 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus, in dem sich keine Passagiere befanden und einem Auto gekommen. Der 46-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 53-jährige Busfahrer befuhr die Krefelder Straße in Richtung Zeppelinstraße. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links in Richtung Künkelstraße abzubiegen. Bei grün zeigender Ampel sei er nach eigener Aussage in den Kreuzungsbereich eingefahren und nach links abgebogen. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem ihm aus Richtung Nordring entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrer, der ebenfalls bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Der Autofahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Beide Fahrzeuge waren im Frontbereich stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell