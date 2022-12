Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Handtaschenraub

Mönchengladbach (ots)

Eine 75-jährige Frau ist am Mittwoch, 14. Dezember, gegen 11.30 Uhr an einem Glascontainer an der Espenstraße von einem ihr unbekannten Mann auf einem Fahrrad geschlagen worden. Außerdem soll der Mann versucht haben, ihre Handtasche zu rauben.

Während die Frau ihre Glasflaschen in den Container warf, bemerkte sie, wie sich der Fahrradfahrer näherte. Neben ihr hielt er an und schlug ihr unvermittelt gegen das Kinn. Zeitgleich versuchte er, die Umhängetasche an sich zu reißen.

Aufgrund des Schlags fiel die 75-Jährige auf ihre Knie und verletzte sich leicht. Der Mann fuhr in unbekannte Richtung davon. Es soll sich um einen etwa 1,90-1,95 Meter großen Mann von schlanker Statur, bekleidet mit schwarzer Kleidung, schwarzer Mütze und schwarzer OP-Maske, handeln.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell