POL-MG: Zwei Männer rauben 55-Jähriger das Portemonnaie

Mönchengladbach (ots) - Im Stadtgebiet ist es zwischen Dienstag, 13. Dezember, und Mittwoch, 14. Dezember, zu zwei Einbrüchen in Garagen gekommen. An der Emil-Wienands-Straße in Mülfort haben sich bislang unbekannte Täter zwischen 23.20 und 12.10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Garage verschafft. Sie entwendeten diverses Werkzeug, ein Fahrrad, sowie eine Geldbörse aus dem geparkten Auto. An der Annakirchstraße ...

