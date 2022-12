Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 32-Jähriger schlägt Einbrecher mit Geschrei in die Flucht

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 14. Dezember, gegen 17 Uhr hat sich ein Mann über die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Tackhütte in Giesenkirchen Zutritt zu einer Wohnung verschafft.

Der 32-jährige Bewohner lag zu diesem Zeitpunkt schlafend auf dem Sofa und wurde aufgrund eines Geräuschs wach. Als der Bewohner den Eindringling sah, schrie er ihn an und schlug ihn so in die Flucht. Durch die beschädigte Terrassentür, floh er in den Garten, kletterte über den Gartenzaun und rannte über die Tackhütte in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, von schmaler Statur, trug eine schwarze OP-Maske, schwarze Mütze und Handschuhe sowie einen grauen Pullover und eine dunkle Hose.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

