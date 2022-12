POL-MG: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an einem Zebrastreifen auf der Hoemenstraße in Odenkirchen hat am Dienstag, 13. Dezember, eine 50-jährige Autofahrerin einen 37-jährigen Mann und dessen fünfjährigen Sohn erfasst. Der Vater blieb unverletzt; seinen Sohn brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Vater und Sohn waren um 8.40 Uhr gemeinsam auf dem Weg zum Kindergarten. Dabei war der 37-Jährige mit ...

mehr