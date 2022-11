Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer erlitt bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen

Lübtheen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 06 zwischen Lübtheen und Jessenitz ist am Donnerstagmorgen ein 59-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge gegen einen Baum geprallt. Der schwer verletzte 59-Jährige ist anschließend in eine Klinik gebracht worden. An seinem PKW entstand Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens wurde vor Ort zunächst auf über 10.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Bergung des Fahrzeuges musste die Landesstraße an der Unfallstelle zeitweilig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell