POL-PIAZ: Saulheim - Rauchentwicklung in Seniorenresidenz

Alzey (ots)

Am Abend des 15.09.2022 gegen 21.45 Uhr wurde in der Seniorenresidenz in Saulheim eine Rauchentwicklung gemeldet. Die eintreffende freiwillige Feuerwehr und die Polizei konnten in einem Zimmer einer Bewohnerin ein kokelndes T-Shirt auf einer eingeschalteten Stehlampe feststellen. Glücklicherweise kam es zu keinem Brand. Alle Bewohner wurden vorsorglich evakuiert, konnten aber nach der Lüftung des Gebäudes ihre Zimmer wieder beziehen.

