Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Alzey (ots)

Durch einen aufmerksamen Anwohner wurde am frühen Mittwochabend gegen 21:40 Uhr ein lautes Knallgeräusch in der Dr.-Georg-Durst-Straße gemeldet. Bei einer Nachschau habe er festgestellt, dass im Bereich des dortigen Kreisverkehrs ein Verkehrsschild stark beschädigt worden sei. Durch die eingesetzten Beamten konnten am Unfallort mehrere Fahrzeugteile eines silberfarbenen Pkw aufgefunden werden. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden nun gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Alzey zu wenden.

