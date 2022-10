Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.10.2022.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in ein Vereinsheim ein.

Baddeckenstedt, Wartjenstedt, Bindermühle, 01.10.2022, 15:00 Uhr-04.10.2022, 18:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür des Vereinsheimes auf und verschafften sich hierdurch den widerrechtlichen Zugang in das Objekt. Aus dem Inneren wurde ein Kompressor sowie Fußballutensilien entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 750 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Baddeckenstedt unter der Telefonnummer 05345/928690 zu richten.

Nach versuchtem Enkeltrickbetrug verhielt sich die Geschädigte vorbildlich.

Salzgitter, Bad, Hasenspringweg, 04.10.2022, 10:30 Uhr.

Zur Tatzeit habe eine Seniorin den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten. In diesem Telefonat forderte der Anrufer von der Geschädigten eine hohe Bargeldsumme. Die Tochter der Seniorin soll einen Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person verursacht haben. Daraufhin habe die Angerufene umgehend einen Kontakt zu ihrer Verwandten aufgenommen und den Betrug aufgedeckt. Über dieses vorbildliche Verhalten freut sich die Polizei.

