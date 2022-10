Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.10.2022.

Wolfenbüttel (ots)

Täter drangen in ein Geschäft ein.

Wolfenbüttel, Lange Herzogstraße, 04.10.2022, 04:30-05:30 Uhr.

Die unbekannten Täter zerstörten die Verglasung eines Mobilfunkgeschäftes und entwendeten aus dem Verkaufsraum zahlreiche Mobiltelefone. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05331/9330.

Täter drangen in eine Wohnung ein.

Wolfenbüttel, Linden, Neindorfer Straße, 27.09.2022, 18:00 Uhr-04.10.2022, 20:45 Uhr.

Die unbekannten Täter drangen unter Gewaltanwendung auf die Zugangstür in die Räume des Geschädigten ein und haben im Tatverlauf eine Bargeldsumme in niedriger fünfstelliger Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05331/9330 an die Polizei Wolfenbüttel zu wenden.

Täter beschädigten eine Turnhalle.

Dahlum, Hauptstraße, Sporthalle, 02.10.2022, 12:00 Uhr-03.10.2022, 13:35 Uhr.

Die unbekannten Täter wirkten gewaltsam auf ein Fenster der Turnhalle ein und beschädigten dieses. Hierdurch ist ein Schaden in niedriger dreistelliger Höhe entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332/946540 entgegen.

Fahrer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Wolfenbüttel, Adersheim, K 90, 04.10.2022, 17:45 Uhr.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw konnte von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf einen Drogenkonsum deuteten. Daraufhin veranlasste die Polizei einen Drogenvortest, der positiv ausfiel. Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Ordungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell