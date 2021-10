Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Versuchter Einbruch

Dörpen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag gegen 2.30 Uhr in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße in Dörpen eingebrochen. Nachdem sie in den Hausflur gelangt waren, versuchten sie die Tür eines Versicherungsbüros sowie die Tür einer, über dem Büro befindlichen, Wohnung aufzubrechen. Als dies misslang, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963/919090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell